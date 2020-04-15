Çin Guangzhou Evergrande takımında skandal görüntü

Guangzhou şehrinde gündüz vakti arabasının önünde plakasında yer alan harfleri değiştirdiği görülen deneyimli futbolcu Yu Hanchao, polis tarafından gözaltına alındı. Çin Milli Takımı'nda da forma giyen Hanchao 15 gün hapis ve yaklaşık 5 bin TL para cezası aldı.

Yaşanan gelişmenin ardındna Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini, kulüp disiplin kurallarına aykırı olduğu için feshetti.

Yu Hanchao'nu plakasını değiştirme sebebi ise arabasının Liaoning kentine kayıtlı olması. Guangzhou'daki trafik kurallarına göre aynı araç 4 gün art arda şehir trafiğine çıkamaz. Guangzhou ile Liaoning şehirlerinin arasında 2 bin 700 kilometre uzaklık bulunuyor.

