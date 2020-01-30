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Çin süper ligi tehlikede

Dünya genelinde yayılan Corona virüsü nedeni ile Çİn süper ligi ile birlikte tüm lig'ler ertelendi.

30 Ocak 2020 Perşembe 12:29
Çin süper ligi tehlikede

Corona virsüsü nedeniyle Çin futbol federasyonu'nun aldığı karar22 Şubatta başlaması gereken Çin süper Lig'i ile birlikte tüm liglerin ertelendiği duyuruldu. Talisca,Hulk, Oscar gibi yıldızların yer aldığı lig'de Corona virüsü tehlikesi ile lig'lerin başlangıç tarihi ertelendi. 

Anahtar Kelimeler:
Süper LigçinCorona Virüsü
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