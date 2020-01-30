Çin süper ligi tehlikede

Dünya genelinde yayılan Corona virüsü nedeni ile Çİn süper ligi ile birlikte tüm lig'ler ertelendi.
30 Ocak 2020 Perşembe 12:29
Corona virsüsü nedeniyle Çin futbol federasyonu'nun aldığı karar22 Şubatta başlaması gereken Çin süper Lig'i ile birlikte tüm liglerin ertelendiği duyuruldu. Talisca,Hulk, Oscar gibi yıldızların yer aldığı lig'de Corona virüsü tehlikesi ile lig'lerin başlangıç tarihi ertelendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.