Çin süper ligi tehlikede

Corona virsüsü nedeniyle Çin futbol federasyonu'nun aldığı karar22 Şubatta başlaması gereken Çin'i ile birlikte tüm liglerin ertelendiği duyuruldu. Talisca,Hulk, Oscar gibi yıldızların yer aldığı lig'detehlikesi ile lig'lerin başlangıç tarihi ertelendi.