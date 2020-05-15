Club Brugge Belçika Ligi'nin şampiyonu ilan edildi!

Covid-19 salgını nedeni ile dünyada ki tüm liglere geçici bir süre ile ara verildi. Belçika liginde yaşanan gelişmeler ile birlikte şampiyon belli oldu.

Belçika liginde 15 puanla şampiyonluğun bir numaralı adayı olan Club Brugge alınan kara ile birlikte şampiyon ilan edildi.

Salgınla ne kadar baş etmeye çalışsa da uzunca bir süre daha gevşemeyeceklerini belirten Belçika hükümeti ile birlikte spor müsabakaları da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2019-2020 sezonunda liglere ara verilmeden öncesinde Club Brugge’nin 15 puan ile zirvede bulunması sonrasında şampiyon olduğu duyuruldu.

Ayrıca Belçika Futbol federasyonu tarafından yapılan bir diğer açıklama ile ligin son sırasında bulunan Waasland-Beveren’in küme düşürüldüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 22:04