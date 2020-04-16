Club Brugge genç yetenek ile sözleşme uzattı

Belçika köklü ekibi Club Brugge, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu De Ketelaere ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 19 yaşındaki genç futbolcunun kulübe daha uzun süre fayda sağlayabilmesi için sözleşmesininyılına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı oyuncu, "Club Brugge'da ileriye doğru daha büyük adımlar atacağım için mutluyum" ifadesini kullandı.



