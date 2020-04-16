Club Brugge genç yetenek ile sözleşme uzattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen arayı iyi değerlendiren Club Brugge, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu De Ketelaere'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.
16 Nisan 2020 Perşembe 12:56
Belçika köklü ekibi Club Brugge, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu De Ketelaere ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 19 yaşındaki genç futbolcunun kulübe daha uzun süre fayda sağlayabilmesi için sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı oyuncu, "Club Brugge'da ileriye doğru daha büyük adımlar atacağım için mutluyum" ifadesini kullandı.
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