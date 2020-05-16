Club Brugge Şampiyon ilan edildi, Galatasaray para kazandı

Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi Galatasaray'ın işine yaradı. Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle Galatasaray'a dönecek olan Senegalli golcü takımına ekstra para kazandıracak.

Liglerin ertelenmesi kararından önce play-off sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge liglerin tescil edilmesiyle şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan Waasland Beveren ise küme düşürüldü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Sözleşmedeki özel madde

Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne'in sözleşmesindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak.