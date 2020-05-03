Cristiano Ronaldo 'nun Anneler günü hediyesi göz kamaştırıyor

Juventus’un Portekizli Dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo herzamanki gibi çok konuşulacak bir harekete imza att. Yıldız futbolcu 3 Mart’ta kısmi felç geçiren ve hastanede tedavi gördükten sonra iyileşip evine dönen annesi Dolores Aveiro’ya ‘Anneler Günü’ sürprizi yapmayı unutmadı.

‘Tüm annelere sağlıklı günler dilerim’

Koronavirüsü salgını nedeniyle 9 Mart’tan beri ailesiyle birlikte Madeira’da karantinada olan Ronaldo’nun annesi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. 65 yaşındaki Dolores Aveiro yaptığı paylaşımda “Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim” ifadelerini kullandı.