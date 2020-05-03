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Cristiano Ronaldo 'nun Anneler günü hediyesi göz kamaştırıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan karantina günlerini Portekiz'deki Medeira adasında geçiren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 65 yaşındaki annesine 'anneler günü' hediyesi olarak lüks bir araç aldı.

03 Mayıs 2020 Pazar 22:58
Cristiano Ronaldo 'nun Anneler günü hediyesi göz kamaştırıyor

Juventus’un Portekizli Dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo herzamanki gibi çok konuşulacak bir harekete imza att. Yıldız futbolcu 3 Mart’ta kısmi felç geçiren ve hastanede tedavi gördükten sonra iyileşip evine dönen annesi Dolores Aveiro’ya ‘Anneler Günü’ sürprizi yapmayı unutmadı.

Cristiano Ronaldo 'nun Anneler günü hediyesi göz kamaştırıyor

‘Tüm annelere sağlıklı günler dilerim’
Koronavirüsü salgını nedeniyle 9 Mart’tan beri ailesiyle birlikte Madeira’da karantinada olan Ronaldo’nun annesi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. 65 yaşındaki Dolores Aveiro yaptığı paylaşımda “Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

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Anneler GünüRonaldoHediyeEuro
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