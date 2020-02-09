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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filenin sultanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışı gerçekleştirilen Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları ziyaretinden sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

09 Şubat 2020 Pazar 00:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filenin sultanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları bugün açılışı yapılan Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonlarını açılış töreni sonrası bir araya geldileri.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın odasında, filenin sultanları ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli oyuncular görüşme sonrası imzalı top hediye ettiler.

Görüşmede; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKPM Türk Delegasyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.
 

Son Güncelleme: 09.02.2020 00:17
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanA Milli Kadın Voleybol TakımıFilenin Sultanları
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