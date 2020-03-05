Damien Comolli Monaco ile anlaşmak üzere

ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğunu belirten Fransız basını bir kaç güne resmi imzaların atılacağını duyurdu.yönetimi ile 1.5 yıl görev yapan ve çok parlak bir dönem geçirmeyen Comolli için Monaco yeni bir başlangıç olacak, FFP kapsamında transferlerde bir hayli zorlanan ve son zamanlarda yönetim ile ters düşen Comolli yeni görevine başlamak için gün sayıyor.