David De Souza Cruzerio'da yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Deivid De Souza, 2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve sayısız başarılara imza atmıştı. Sporting Lizbon'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deivid De Souza, Sarı - Lacivertli formasından ayrıldıktan sonra önce Flamengo oradan da Coritiba'nın yolunu tutmuştu.

Brezilyalı yıldız 2013/2014 sezonunun tamamlanması ile aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırmıştı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Deivid De Souza'nın takımdaki yeni görevi belli oldu. Brezilya basınındaki habere göre Devid, Cruzeiro'da sportif direktörlük görevine getiriliyor. Cruzerio'nun eski futbolcusu olan Deivid, yeni başkan Sergio Rodrigues'in yapmış olduğu ilk transfer olacak.

