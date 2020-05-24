David De Souza Cruzerio'da yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brezilyalı Deivid De Souza'nın Cruzerio'daki yeni görevi belli oldu.

David De Souza Cruzerio'da yeni görevi belli oldu
    Abone Ol:

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Deivid De Souza, 2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve sayısız başarılara imza atmıştı. Sporting Lizbon'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deivid De Souza, Sarı - Lacivertli formasından ayrıldıktan sonra önce Flamengo oradan da Coritiba'nın yolunu tutmuştu.

Brezilyalı yıldız 2013/2014 sezonunun tamamlanması ile aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırmıştı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Deivid De Souza'nın takımdaki yeni görevi belli oldu. Brezilya basınındaki habere göre Devid, Cruzeiro'da sportif direktörlük görevine getiriliyor. Cruzerio'nun eski futbolcusu olan Deivid, yeni başkan Sergio Rodrigues'in yapmış olduğu ilk transfer olacak. 
 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
Yüzde 50 hayvancılık hibesi kimlere verilecek? Hibe desteği hangi yıllar arasında uygulanacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mayıs 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Günlük Burç Yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 12 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Lisans, ÖABT, Önlisans KPSS sınavı başvuruları ne zaman olacak, hangi tarihte, ne kadar süre kaldı?
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Prodigal yeni sezon yayınlanacak mı? Fox'dan Prodigal 2. sezon için karar!
Kudret narı meyvesinin faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir?
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Netflix The Old Guard ne zaman yayınlanacak? Film fragmanı ve yayın tarihi belli oldu!