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Değişimin anahtarı Mikel Arteta

Arsenal'in yıldızları Mikel Arteta dönemini anlattı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:47
Değişimin anahtarı Mikel Arteta

Arsenal'de yeniden formasına kavuşan ve her geçengün kendisine olan güveni artarak takıma daha ço katkı sağlayan Mesut Özil, Arteta ile daha mutluyum çünkü daha çok oynuyorum dedi. Dubai'deki kampta konuşan Mesut Özil, Alexander Lacazette, ve Hector Bellerin, Mikel dönemi ile ilgili, Mikel'in yeni bir felsefe getirdiğini ve takım halinde çok iyi bir hava yakaladıklarını, taktiksel olarak hergün ileriye gidiyoruz şimdi birlikte daha güçlü olduk açıklamarında bulundular.

Anahtar Kelimeler:
ArsenalMikel ArtetaMEsut Özil
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