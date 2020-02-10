Değişimin anahtarı Mikel Arteta

'de yeniden formasına kavuşan ve her geçengün kendisine olan güveni artarak takıma daha ço katkı sağlayan, Arteta ile daha mutluyum çünkü daha çok oynuyorum dedi. Dubai'deki kampta konuşan Mesut Özil, Alexander Lacazette, ve Hector Bellerin, Mikel dönemi ile ilgili, Mikel'in yeni bir felsefe getirdiğini ve takım halinde çok iyi bir hava yakaladıklarını, taktiksel olarak hergün ileriye gidiyoruz şimdi birlikte daha güçlü olduk açıklamarında bulundular.