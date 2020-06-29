Demba Ba’dan Süper Lig’in 29. Haftasıyla ilgili açıklamalar

Medipol Başakşehir’in en önemli oyuncularından biri olan Demba Ba, Süper Lig’in 29. Haftasında Galatasaray karşısında çıktıkları ve 1-1’lik skorla sahadan ayrıldıkları karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Senegalli yıldız Demba Ba rakiplerine karşı iyi oynadıklarını ve 1 puanla sahadan ayrıldıklarını söyledi. Halen alınacak pek çok puan olduğunu belirten yıldız oyuncu çok çalışıp bu puanları almaları gerektiğini aktardı.

Ayrıca şampiyonluk yarışı hakkında da bazı açıklamalarda bulunan Demba Ba halen alınabilecek 15 puan olduğunu, bu puanları alabilmek için çok çalışmaları gerektiğini ve kendisi açısından da yeniden eski seviyesine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlandığını hatırlatan Ba, eski günlerine dönmenin mutluluk verici olduğunu aktardı.