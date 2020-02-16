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Denizlispor hocası Mehmet Özdilek'ten mağlubiyet sonrası kritik açıklamalar!

Süper Lig’in 22. Haftasında Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor karşılaşmayı 1-0 kazandı. Denizlispor hocası Mehmet Özdilek’ten mağlubiyet sonrası kritik açıklamalar geldi! İşte o açıklamalar ve çok daha fazlası…

16 Şubat 2020 Pazar 12:48
Denizlispor hocası Mehmet Özdilek'ten mağlubiyet sonrası kritik açıklamalar!

Süper Lig’in 22. Haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldiler. Karşılaşmada kazanan tarafa 1-0’lık skor ile Kayserispor oldu. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maç sonrasında Denizlispor hocası Mehmet Özdilek bazı önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mehmet Hoca’nın maç sonrası açıklamaları;

"Mücadelenin ön plana çıktığı maçtı. Maç öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkması, bütün hafta boyunca çalıştığımız sistemi altüst etti, çok net söyleyeyim. Oyun başladığı andan itibaren rakibin Mensah'ın dışında pozisyonu olmadı. Dengeli bir oyun oldu. İkinci yarı itibarıyla iki takım da çok bir şey yapmadı. Oyunun gidişatı 'atanın kazanacağı' yönündeydi. Rakip attı ve tebrik ediyorum. Bizim için üzüntü verici oldu.

12 haftada birçok şeyin değişebileceğine inanıyorum. Her şeyden önce sakin kalmak çok önemli bu lige yeni gelen takımlar için. Kaos ortamı daha kötüye götürür. Sağlıklı ve sakin kalmak Denizlispor'un geleceği için çok daha doğru bir yol haritası olur. Kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım. Kendi sahamızda önemli bir kayıp oldu. Dışarıda çok başarılı bir Denizlispor içeride bu başarı çizgisini maalesef içeriye taşıyamadı. Sonucunda üzgünüz.”

Ayrıca Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek taraftarlardan gelen istifa çağrısını hatırlatan gazeteciye yanıt olarak ise şu ifadeleri kullandı;

"Çok uzun yıllar sonra bu lige geldiler. Bu ligde kalmak önemli. Bunu taraftarla birlikte yaparsa ancak başarabilir Denizlispor. Yoksa herkes bir tarafa çekerse çok sağlıklı bir süreç olmaz. Benim burada durmam Denizlispor'a zarar verecekse zaten ben bu sorumluluğu alırım."

Diğer yandan Kayserispor oyuncusu Sapunaru’nun takımına galibiyet kazandıran golü atması ardından kulübeye gelerek küfrettiğini dile getiren Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncunun bu sözlerinin hoş olmadığını, golden sonra gelirken sadece bunu söylediğini, kulüplerle oyuncular arasında ayrılıkların yaşanabileceğini ifade etti. Sonuç olarak bu kulübün ekmeğini yediğini ve emek verdiğini belirten Özdilek küfür etmesinin hoş olmadığını yineledi ve açıklamalarına son verdi.

Son Güncelleme: 16.02.2020 12:48
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