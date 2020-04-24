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Denizlispor kalesine yerli kaleci

Yukatel Denizlispor’un kaleci Adam Stackhowiak ile sözleşmesini yolları ayırmasının ardından,Denizlispor'da kale yerli file bekçileri Tolgahan Acar ile Hüseyin Altıntaş'a kaldı

24 Nisan 2020 Cuma 14:43
Denizlispor kalesine yerli kaleci

Polonyalı Stackhowiak'in ayrılmasının ardından Ege ekibinde kale rotasyonu belli oldu, sezon başında Demir Grup Sivasspor’dan transfer edilen Tolgahan Acar, takımın as kalecisi olacak.

Süper Lig maçlarında Stackhowiak’ın gerisinde yedek kulübesinden kurtulamayan deneyimli kaleci, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta forma giyebilmişti. Denizlispor altyapısından yetişen Hüseyin Altıntaş ise takımın ikinci kalecisi konumuna getirildi. Denizlispor teknik heyetinin, U19 takımında forma giyen genç kaleci Ali Eren Yalçın’ı da A takım kadrosuna dahil edeceği açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
KaleciDenizlisporStackhowiakTolgahan AcarHüseyin Altıntaş
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