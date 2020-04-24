Süper Lig maçlarında Stackhowiak’ın gerisinde yedek kulübesinden kurtulamayan deneyimli kaleci, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta forma giyebilmişti. Denizlispor altyapısından yetişen Hüseyin Altıntaş ise takımın ikinci kalecisi konumuna getirildi. Denizlispor teknik heyetinin, U19 takımında forma giyen genç kaleci Ali Eren Yalçın’ı da A takım kadrosuna dahil edeceği açıklandı.
Denizlispor kalesine yerli kaleci
Yukatel Denizlispor’un kaleci Adam Stackhowiak ile sözleşmesini yolları ayırmasının ardından,Denizlispor'da kale yerli file bekçileri Tolgahan Acar ile Hüseyin Altıntaş'a kaldı
24 Nisan 2020 Cuma 14:43