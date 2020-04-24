Denizlispor kalesine yerli kaleci

Polonyalı'in ayrılmasının ardından Ege ekibinde kale rotasyonu belli oldu, sezon başında Demir Grup Sivasspor’dan transfer edilen, takımın assi olacak.

Süper Lig maçlarında Stackhowiak’ın gerisinde yedek kulübesinden kurtulamayan deneyimli kaleci, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta forma giyebilmişti. Denizlispor altyapısından yetişen Hüseyin Altıntaş ise takımın ikinci kalecisi konumuna getirildi. Denizlispor teknik heyetinin, U19 takımında forma giyen genç kaleci Ali Eren Yalçın’ı da A takım kadrosuna dahil edeceği açıklandı.