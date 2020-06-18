Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga heyecanı devam ediyor.

Koronavirüsten dolayı bir süreliğine ertelenen La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. La Liga'nın 29'uncu haftasında Deportivo Alaves-Real Sociedad karşılaşması oynanacak. Şampiyonlar Ligi için hem Atletico Madrid hem de Getafe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Real Sociedad, bu maçı kazanmak istiyor. Futbolseverler Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtlarını arıyor.

Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi için yarıştığı Atletico Madrid'in ardından 5. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi için mutlak 3 puan kazanmak istiyor. Alaves ise virüs sonrası ilk maçta Espanyol karşısında 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçta tecrübeli kalecisi Pacheco kırmızı kart görmüştü. Alaves bu maça da Pacheco'dan yoksun çıkacak. Kaleyi ikinci kaleci Roberto Jimenez koruyacak.

Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Real Sociedad, 47 puanla 5. sırada yer alıyor. Atletico Madrid 49 puanla 4. sırada yer alırken 3. sıradaki Sevilla'nın 51 puanı var. Getafe ise 1 maç fazlasıyla Real Sociedad'ın hemen dibinde yer alıyor.

Deportivo Alaves-Real Sociedad karşılaşması Spor Smart ekranlarında saat 20:30'da oynanacak.