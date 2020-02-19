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Derbi maçlarını hangi hakemler yönetecek

Fenerbahçe- Galatasaray ve Beşiktaş Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu

19 Şubat 2020 Çarşamba 15:23
Derbi maçlarını hangi hakemler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI AYDINUS'UN
Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

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