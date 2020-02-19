Derbi maçlarını hangi hakemler yönetecek

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI AYDINUS'UN
Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
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19 Şubat 2020 Çarşamba 15:23
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI AYDINUS'UN