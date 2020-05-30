Devler, Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde

3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışında olan Anagold 24Erzincanspor'da bu sezon gösterdiği performans ile ve attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine toplarken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu, Süper Lig'den 5 kulübün istediği öğrenildi., Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un peşinde olduğu Kerem'e 1'inci Lig'den Altınordu'nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2'nci Lig'den ise Manisa FK talip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan da taliplerin çıktığı belirtildi. Genç futbolcuyu 2'nci Bundesliga'dan Hannover 96, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Gorica, ABD Major Ligi'nden New York City'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü. Kerem'in yurt dışına gitmeden önce Süper Lig'de deneyim yaşamak istediği dile getirildi. Erzincanspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yetenekli futbolcuyu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

