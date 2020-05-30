Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan da taliplerin çıktığı belirtildi. Genç futbolcuyu 2'nci Bundesliga'dan Hannover 96, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Gorica, ABD Major Ligi'nden New York City'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü. Kerem'in yurt dışına gitmeden önce Süper Lig'de deneyim yaşamak istediği dile getirildi. Erzincanspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yetenekli futbolcuyu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.
Devler, Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde
Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun yurt içi ve yurt dışı talipleri her geçen gün artıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan da taliplerin çıktığı belirtildi. Genç futbolcuyu 2'nci Bundesliga'dan Hannover 96, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Gorica, ABD Major Ligi'nden New York City'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü. Kerem'in yurt dışına gitmeden önce Süper Lig'de deneyim yaşamak istediği dile getirildi. Erzincanspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yetenekli futbolcuyu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.
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