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Diaby ve Ljajic kulübeye

Göreve getirildikten sonra Abdullah Avcı'nın ilk 11'inde değişime gitmeyen Sergen hoca sistem değişikliği yaparak 4-1-4-1' e dönerek son 2 maçında 6 puanın sahibi oldu.

09 Şubat 2020 Pazar 15:52
Diaby ve Ljajic kulübeye

Oyuncuların saha içi dağılımlarında ve ufak görev değişikliklerinden sonra maçları kazanmasına rağmen performanslarında memnun olmadığı oyuncuları var, bu oyuncular ile özel bir görüşme yapan ve isteklerini ileten Sergen Yalçın beklentilerinin karşılanmaması nedeni ile oyuncu rotasyonlarında ilk gözden çıkardığı isimler Diaby ve Ljajic oldu. Geçen sezonun ikinci yarısında müthiş bir grafik yakalayarak takıma büyük katkı sağlayan Ljajic geçen sezonu 9 gol 12 asist ile kapatırken, aynı Ljajic şuana kadar 2 gol ve 6 sistlik performansı ile beklentilerin bir hayli gerisinde kaldı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen YalçınLjajicDiaby
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