Diaby ve Ljajic kulübeye

Oyuncuların saha içi dağılımlarında ve ufak görev değişikliklerinden sonra maçları kazanmasına rağmen performanslarında memnun olmadığı oyuncuları var, bu oyuncular ile özel bir görüşme yapan ve isteklerini iletenbeklentilerinin karşılanmaması nedeni ile oyuncu rotasyonlarında ilk gözden çıkardığı isimlerveoldu. Geçen sezonun ikinci yarısında müthiş bir grafik yakalayarak takıma büyük katkı sağlayan Ljajic geçen sezonu 9 gol 12 asist ile kapatırken, aynı Ljajic şuana kadar 2 gol ve 6 sistlik performansı ile beklentilerin bir hayli gerisinde kaldı.