Diagne Metin Oktay tesislerinde

tesislerine alınmayan Diagne çalışmalarına Metin Oktay tesislerinde takımla birlikte ya da bireysel olarak devam etmesi bekleniyor. 1 aydır ülkesi Senegal'de çalışmalarını sürüdren 28 yaşındaki golcü oyuncu istanbul'a gelir gelmez ilk iş olarak Metin Oktay tesislerine gitti.