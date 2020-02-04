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Diagne Metin Oktay tesislerinde

Galatasaray'ın sezon başında kadroda düşünmediği ve Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne Florya'ya geldi.

04 Şubat 2020 Salı 22:33
Diagne Metin Oktay tesislerinde

Club Brugge tesislerine alınmayan Diagne çalışmalarına Metin Oktay tesislerinde takımla birlikte ya da bireysel olarak devam etmesi bekleniyor. 1 aydır ülkesi Senegal'de  çalışmalarını sürüdren 28 yaşındaki golcü oyuncu istanbul'a gelir gelmez ilk iş olarak Metin Oktay tesislerine gitti.
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferMbaye DiagneClub Brugge
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