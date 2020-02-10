Diagne'nin özürü kabul edilmedi

Senegalli oyuncunun piyasa değerinin düşmesi sebebi ile iki kulüp karşı karşıya geldi,'dendileyeceğim ve sezon sonuna kadar orada oynayacağım desede Belçika ekibini ikna edemedi. Belçika ekibinin hocası Clement'in takımın ahengini bozar o nedenle özürünü kabul etmiyorum demesi üzerine Diagne'nin geri dönme planları suya düştü.Başkanı Mustafa Cengiz Clıb Brugge'un kiralık taksitinin henüz ödenmemesi nedeni ile durumu FİFA'ya götüreceklerini söylemesi üzerine Brugge yönetimi ödemeyi yapacaklarını bildirdi.