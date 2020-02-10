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Diagne'nin özürü kabul edilmedi

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Diagne sorunu devam ediyor.

10 Şubat 2020 Pazartesi 12:41
Diagne'nin özürü kabul edilmedi

Senegalli oyuncunun piyasa değerinin düşmesi sebebi ile iki kulüp karşı karşıya geldi, Diagne Club Brugge'den özür dileyeceğim ve sezon sonuna kadar orada oynayacağım desede  Belçika ekibini ikna edemedi. Belçika ekibinin hocası Clement'in takımın ahengini bozar o nedenle özürünü kabul etmiyorum demesi üzerine Diagne'nin geri dönme planları suya düştü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Clıb Brugge'un kiralık taksitinin henüz ödenmemesi nedeni ile  durumu FİFA'ya götüreceklerini söylemesi üzerine Brugge yönetimi ödemeyi yapacaklarını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayClub BruggeDiagneÖzür
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