Diego Simeone'nin, Arda Turan benzetmesi

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Fox Sports'a verdiği röportajda. Simeone, kendisi hakkında sıkça söylenen 'defans futbolu oynatıyor' sözlerine ise ilginç yanıtlar verdi.

'Her takım defans yapamaz defans oynamak ile defans yapmayı bilmek farklıdır' diyen Simeone, "Herkes bizim defansif bir oyun oynadığımızı söylüyor. Hergün bir çok yetenekli oyuncuları görüyoruz ancak bunların arasında defans yapabilen az oyuncu var. Kazananlar, iyi defans yapan takımlardır. Bu işin anahtarı defans yapabilmektir. Büyük takımlar iyi hücum oyuncularına sahip olabilir ancak önemli olan nasıl defans yapacağını bilmektir. Düşünün, kaç takım gerçekten iyi savunma yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.

Atletico'da ilk döneminde birçok hücum oyuncusu oynatmasına rağmen aynı eleştirilere maruz kaldığını belirten tecrübeli teknik adam, "Atletico'daki ilk takımımda Diego, Arda Turan, Falcao ve Adrian'ı birlikte oynatıyordum ve bununla birlikte Juanfran ve Filipe gibi iki hücumcu bek oyuncumuz vardı ve insanlar bize defansif diyordu." dedi.