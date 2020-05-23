Domagoj Vida memnun değil, ancak Beşiktaşı FIFA'ya şikayet etmedi

Beşiktaş yönetimi Futbol takımının bütçesini 35 milyon Euro’ya indirme kararı aldı. Alınan bu karar sonrası yılda 3 milyon Euro garanti ücret alan Vida’yı satmak için harekete geçti.

Domagoj Vida memnun değil, ancak Beşiktaşı FIFA'ya şikayet etmedi
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Beşiktaş yönetimi, futbol takımında küçülme kararını resmen uygulamaya başladı. 2020-21 sezonunda takımın maaş bütçesini 35 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, bu kararla, yüksek maaş alan oyuncularla yolları ayırmayı planı uygulamaya başandı. Başkan Çebi ve yöneticilerin masaya oturduğu ilk isim ise Domagoj Vida oldu. Yılda 3 milyon Euro net ücret alan Hırvat stoperin menajeriyle bir görüşme yapan yönetim, kulübün mali durumundan bahsedip, bu parayı ödemelerine imkan olmadığını ifade etti.

Teknik heyet memnun ancak..

Üç yıldır Beşiktaş forması giyen Vida’dan çok memnun olduklarını, ancak kulübün şartlarının gelecek sezon da Vida'nın takımda kalmasına müsaade etmediğini söyleyen Çebi ve yöneticilerin, “Vida iyi bir profesyonel ve çok değerli bir oyuncu. Kendisiyle uzun yıllar çalışmayı çok istedik. Fakat kulübün şartları ortada. Koronavirüs nedeniyle maçların durdurulması, bizi iyice zor durumda bıraktı. Sizden Vida’ya yurt içi veya yurt dışından bir kulüp bulmanızı istiyoruz. Eğer bunu yapabilirseniz bizi büyük bir yükten kurtarırsınız” dediği öğrenildi.

Son olarak Domagoj Vida’nın, Beşiktaş'tan birikmiş alacakları olmasına rağmen Kulübü’ne jest yaparak, FIFA’ya şikayet etme yoluna gitmediği ve bunu da yönetime deklere ettiği bildirildi. Siyah beyazlıların en çok kazanan futbolcusu olan 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6.5 milyon Euro.


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