Dortmund Bundesliga'da fırtına gibi başladı

Koronavirüs salgını sonrası futbola verilen uzun aranın ardından, Almanya'da liglerin oynanmasına bugün itibariyle başlandı. Geride kalan 25 haftada 2. sırada yer alan Borussia Dortmund evinde Schalke ile karşılaştı. Dortmund sahadan 4-0 galibiyet ile ayrıldı.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede Borussia Dortmund'un gollerini 29. dakikada Erling Haaland, 45 ve 63. dakikalarda Raphael Guerreiro ve 48. dakikada Thorgan Hazard kaydetti.

Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Dortmund, lider Bayern Münih ile puan farkını 1'e indirdi. Schalke ise 37 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Burki, Hakimi, Hummels, Akanji, Piszczek, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Brandt, Reyna, Haaland

Schalke 04: Schubert, Kenny, Nastasic, Todibo, Sane, Oczipka, Serdar, McKennie, Caligiuri, Harit, Raman