Dortmund'un harika çocuğu durdurulamıyor,

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:15
Karşılaşmada Dortmund
'un 2 golünü atan 19 yaşındaki Haaland gol istatistikleri ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.Dortmund forması ile 7 maçta 11 gol atan ve şampiyonlar ligi
nde toplam 10 gola ulaşan genç oyuncu gol atmadan duramıyor.Erling Braut Haaland
'ın bu sezonki istatistikleri göz kamaştırıyor. Norveçli oyuncunun gol serisi Borussia Dortmund'un Paris Saint Germain'i 2-1 yendiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da devam etti. 19 yaşındaki oyuncu, 2. yarıda kaydettiği gollerle takımını galibiyete taşıdı.