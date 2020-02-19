Dortmund'un harika çocuğu durdurulamıyor,

Karşılaşmada'un 2 golünü atan 19 yaşındaki Haaland gol istatistikleri ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.Dortmund forması ile 7 maçta 11 gol atan vende toplam 10 gola ulaşan genç oyuncu gol atmadan duramıyor.'ın bu sezonki istatistikleri göz kamaştırıyor. Norveçli oyuncunun gol serisi Borussia Dortmund'un Paris Saint Germain'i 2-1 yendiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da devam etti. 19 yaşındaki oyuncu, 2. yarıda kaydettiği gollerle takımını galibiyete taşıdı.