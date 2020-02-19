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Dortmund'un harika çocuğu durdurulamıyor,

Şampiyonlar Lig'i Borussia Dortmund, Paris Saint Germain'i 2-1 lik skorla geçti

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:15
Dortmund'un harika çocuğu durdurulamıyor,

Karşılaşmada Dortmund'un 2 golünü atan 19 yaşındaki Haaland gol istatistikleri ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.Dortmund forması ile 7 maçta 11 gol atan ve şampiyonlar liginde toplam 10 gola ulaşan genç oyuncu  gol atmadan duramıyor.Erling Braut Haaland'ın bu sezonki istatistikleri göz kamaştırıyor. Norveçli oyuncunun gol serisi Borussia Dortmund'un Paris Saint Germain'i 2-1  yendiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da devam etti. 19 yaşındaki oyuncu, 2. yarıda kaydettiği gollerle takımını galibiyete taşıdı.

Anahtar Kelimeler:
PSGDortmundErling Braut HaalandŞampiyonlarLigi
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