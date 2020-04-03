Dorukhan'ın menajerinden yalanlama'' Anlaşma olmadı''

Ergezen, sosyal medya'da sözleşme uzatıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu dile getirirkenile görüşmediklerini belirtti. Sosyal medya sitelerinden Twitter'da çıkan'a 1.1 milyon Euro başlıklı haberin gerçek ile bir ilgisinin olmadığını ve yaz aylarında yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden bir netice alınamaması sonucunda 2020 Ocak ayında görüşmeler sonlandırılmıştır. Yapılan görüşmelerimizde şartların herdefasında değiştirilmesinden kaynaklı Beşiktaş yönetiminden yazılı bir teklif talep ettik ancak böyle bir teklif henüz gelmemiştir. Açıklamasını yaptı.