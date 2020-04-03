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Dorukhan'ın menajerinden yalanlama'' Anlaşma olmadı''

Beşiktaş 23 yaşındaki genç oyuncusu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den son dakika açıklaması geldi.

03 Nisan 2020 Cuma 14:36
Dorukhan'ın menajerinden yalanlama'' Anlaşma olmadı''

Ergezen, sosyal medya'da sözleşme uzatıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu dile getirirken Beşiktaş ile görüşmediklerini belirtti. Sosyal medya sitelerinden Twitter'da çıkan Dorukhan'a 1.1 milyon Euro başlıklı haberin gerçek ile bir ilgisinin olmadığını ve yaz aylarında yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden bir netice alınamaması sonucunda 2020 Ocak ayında görüşmeler sonlandırılmıştır. Yapılan görüşmelerimizde şartların herdefasında değiştirilmesinden kaynaklı Beşiktaş yönetiminden yazılı bir teklif talep ettik ancak böyle bir teklif henüz gelmemiştir. Açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferKoronavirüsDorukhan
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