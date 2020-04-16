Dorukhan Toköz'un menajeri açıkladı''Tek taraflı fesih...''

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz'üm sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde çıkan haberler sonrası, Dorukhan Toköz'ün, sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı ve takımda kalacağı bilgisi geldi. Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, yaptığı açıklamada haberin asılsız olduğunu söyledi.

Dorukhan Toköz'ün menajeri nden açıklama geldi.

"Dorukhan Toköz hakkında basında çıkan haberler gerçeği kesinlikle yansıtmıyor. Beşiktaş kulübüde konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Şu anda tek taraflı fesih söz konusu değil. Beşiktaş kulübü gerekli açıklamayı yapacaktır." dedi