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Dorukhan Toköz'un menajeri açıkladı''Tek taraflı fesih...''

Beşiktaş camiasında gündeme bomba gibi düşen Dorukhan'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde haberler çıkan haberler hakkında genç oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:32
Dorukhan Toköz'un menajeri açıkladı''Tek taraflı fesih...''

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz'üm sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde çıkan haberler sonrası, Dorukhan Toköz'ün, sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı ve takımda kalacağı bilgisi geldi. Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, yaptığı açıklamada haberin asılsız olduğunu söyledi.

Dorukhan Toköz'ün menajeri nden açıklama geldi.

"Dorukhan Toköz hakkında basında çıkan haberler gerçeği kesinlikle yansıtmıyor. Beşiktaş kulübüde konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Şu anda tek taraflı fesih söz konusu değil. Beşiktaş kulübü gerekli açıklamayı yapacaktır." dedi

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSözleşmeDorukhan ToközFesihMenajer
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