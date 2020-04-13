Drogba'dan koronavirüs tedbirlerine destek geldi

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba’dan ülkesine koronavirüsle mücadeleye tam destek. Tüm dünyı etkisi altına alan koronavirüsü salgını ile mücadelede Fildişi Sahilleri’ne yardımcı olmak istediğini belirten Didier Drogba, Abidjan şehrindeki hastanesini devletin kullanımına açtığını duyurdu.

Abidjan Valisi’nin Le’Quipe’e yaptığı açıklamada “Didier Drogba’ya teşekkür ederiz. Koronavirüsü ile mücadele merkezi yapılması bize hastanesini önerdi. Bu ülkesini ne kadar sevdiğin bir kez daha gösterdi” dedi.

Drogba Vakfı Başkanı Mariam Breka ise konu ile ilgili “Hastanenin kullanılıp kullanmayacağına devlet yetkilileri karar verecek” şeklinde konuştu.

Hastane, efsane futbolcunun, 2016 yılında hayatını kaybeden eski antrenörü Laurent-Pokou’nun ismini taşıyor.