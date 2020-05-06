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Dünyaca ünlü futbolcu 7 haftadır koronavirüs'ü yenemedi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünyayı etkisi altına alan salgın sebebi ile bir çok ülke ciddi sıkıntılar yaşarken en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya olmuştu.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:23
Dünyaca ünlü futbolcu 7 haftadır koronavirüs'ü yenemedi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Paulo Dybala, haftalar önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini belirtmişti. Ancak Arjantinli yıldızın, 7 haftadır virüsü yenemediği öğrenildi.

Yaptırdığı 5 test pozitif çıktı
Virüse yakalanmasının ardından kız arkadaşı Oriana Sabatini'ne test yaptıran Dybala kız arkadaşının testlerinin de pozitif çıkmasının ardından  ikili 5 haftadır karantina altına bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu ve sevgilisinin, yapılan son testlerde de pozitif sonuç verdiği ortaya çıktı.

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