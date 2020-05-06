Dünyaca ünlü futbolcu 7 haftadır koronavirüs'ü yenemedi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Paulo Dybala, haftalar önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini belirtmişti. Ancak Arjantinli yıldızın, 7 haftadır virüsü yenemediği öğrenildi.

Virüse yakalanmasının ardından kız arkadaşı Oriana Sabatini'ne test yaptıran Dybala kız arkadaşının testlerinin de pozitif çıkmasının ardından ikili 5 haftadır karantina altına bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu ve sevgilisinin, yapılan son testlerde de pozitif sonuç verdiği ortaya çıktı.