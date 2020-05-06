İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98836
ALTIN
390.907
DOLAR
7.1752
STERLİN
8.8897
EURO
7.7641

Dünyaca ünlü futbolcu 7 haftadır koronavirüs'ü yenemedi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünyayı etkisi altına alan salgın sebebi ile bir çok ülke ciddi sıkıntılar yaşarken en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya olmuştu.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:23
Dünyaca ünlü futbolcu 7 haftadır koronavirüs'ü yenemedi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Paulo Dybala, haftalar önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini belirtmişti. Ancak Arjantinli yıldızın, 7 haftadır virüsü yenemediği öğrenildi.

Yaptırdığı 5 test pozitif çıktı
Virüse yakalanmasının ardından kız arkadaşı Oriana Sabatini'ne test yaptıran Dybala kız arkadaşının testlerinin de pozitif çıkmasının ardından  ikili 5 haftadır karantina altına bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu ve sevgilisinin, yapılan son testlerde de pozitif sonuç verdiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 06.05.2020 15:04
Anahtar Kelimeler:
JuventusItalyaDybalaFutbolcuKoronavirüsünlüYenemedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya hükumeti flaş Bundesliga kararını açıkladı
Almanya hükumeti flaş Bundesliga kararını açıkladı
Bjelica'ya göre Fenerbahçe'nin eksikleri gidermesi gerekiyor
Bjelica'ya göre Fenerbahçe'nin eksikleri gidermesi gerekiyor
Lig'ler başlıyormu ? Nihat Özdemir açıkladı
Lig'ler başlıyormu ? Nihat Özdemir açıkladı
Sörloth istikrarı ile dikkat çekmeye devam ediyor
Sörloth istikrarı ile dikkat çekmeye devam ediyor
Falcao transfer dedikoduları hakkında net konuştu
Falcao transfer dedikoduları hakkında net konuştu
Advocaat Oğuzhan'ı bırakmak istemiyor
Advocaat Oğuzhan'ı bırakmak istemiyor

Popüler Haberler

Starlink uydu interneti nedir, nasıl çalışır?
Ayakkabı kokusu nasıl geçer? Doğal yollarla ayakkabı ve ayak kokusundan kurtulma
Netflix yeni dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!
Aşevi ve kuru gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı paketi içinde neler var ?
Teknosa 4-8 Mayıs 2020 axess kampanyası
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
Lisede, 9. 10. 11. sınıfta 1 dersten, 2 dersten veya 3 dersten sorumlu geçme nedir, ne demektir? MEB sorumlu geçme nasıl olur?
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Üniversitede koşullu geçmek ne demek? Şartlı geçmek nedir? Şartlı geçme notu kaç? Sorumlu geçme ne demek? DC ile geçmek, DD ile geçilir mi?
Survivor 2020 67. Bölümü tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı
Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Öğretmen yeni sezon başlama tarihi
Haluk Levent Ahbap Derneği yardım talebi iletişim ve başvuru
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu
Gratis anneler gününe özel indirim günleri 1-10 Mayıs 2020
Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi şartları ve istenen evraklar
Her gün yarım saat yürümenin sağlık açısından faydaları nelerdir?
e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri
2020 ÖTV araba nasıl alınır? ÖTV Vergisi ödemeden araç almak için yapmanız gerekenler
E-devlet dava dosyası sorgulaması ve içeriği görüntüleme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.