Düşme hattındaki Eintracht Frankfurt rahat nefes aldı

Almanya Bundesliga'da 29. hafta karşılaşmaları oynanırken UEFA Avrupa Ligi mücadelesi devam eden Wolfsburg, Volkswagen Arena'da düşme hattına yakın olan Frankfurt'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı karşılıklı tehlikeli ataklar izleyicileri heyecanlandırdı. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Frankfurt, Andre Silva'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Eşitlik sağlandı

İkinci yarıya daha iyi başlayan ev sahibi Wolfsburg, ataklarını arttırdı. Dakika 58'de sağ kanattan Wolfsburg serbest vuruş kazandı. Maxi Arnold, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Oraya koşu yapan Kevin Mbabu kafa vuruşunu yaptı, Frankfurt kalecisi Kevin Trapp topu çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

85. dakikada Frankfurt atağında orta alandan ceza sahasına yüksek bir top gönderildi. Oyuna 77. dakikada giren Bas Dost topu indirdi. Daichi Kamada gelen topu köşeye yuvarladı ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Frankfurt'ta 77'de oyuna giren Lucas Torro, 90 sarı kart, 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Frankfurt, deplasmanda önemli bir galibiyet aldı: 1-2.

UEFA tedirginliği yaşanıyor

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Wolfsburg, sahasında büyük bir yara aldı ve hemen alt sırasında yer alan Hoffenheim'ın galip gelmesi sonucu iki takımın puanları eşitlendi (42).

Frankfurt ise puanını 32'ye yükselterek ligdeki yerini 12. sıraya yükselterek tehlike bölgesinden biraz uzaklaştı.