Eintracht Frankfurt Schalke 04'ü 2-1'lik skorla geçti

Uzun bir süredir oynanmayan Almanya Bundesliga'da maçlar başladı. Bundesliga'nın 32. haftasında Eintracht Frankfurt ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Schalke 04, 14 maçtır kazanamıyor.

28. dakikada yıldız oyunca Andre Silva ile 1-0'lık üstünlük sayısını kaydeden Eintracht Frankfurt ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarının başında 50. dakikada David Abraham sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Schalke 04 ise 59. dakikada McKennie ile farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Mağlup olan Schalke 04, Bundesliga'da 14 maçtır kazanamıyor ve 39 puanda kalıyor. Eintracht Frankfurt ise puanını 41'e yükselterek moral tazeledi. Schalke 04 takımında 3 Türk oyuncu Ozan Kabak, Can Bozdoğan ve Ahmed Kutucu maça ilk 11'de başladı. Bozdoğan 78. dakikada kırmızı kart görünce oyundan atıldı.