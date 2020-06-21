Ekol Göz Menemenspor deplasmanda kol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0'la geçti.

TFF. 1. Lig’in 29. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmadaki tek golü 76. dakikada Rıdvan Koçak attı. Bu sonuçla birlikte Ekol Göz Menemenspor 38 puana yükseldi. Ekol Hastanesi Balıkesirspor ise 35 puanda kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Hakan Karabalçık
E.G. Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Ercan Coşkun dk. 83), David Domgjonas, Ali Keten, Sikuru Olatunbosun, Harun Kavaklıdere (Rıdvan Koçak dk. 73), Murat Erdemir, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Murat Elkatmış dk. 89), Samed Ali Kaya (İbrahim Rasheed dk. 89)
Gol: Rıdvan Koçak (dk. 76) (Menemenspor)
Sarı kartlar: David Domgjonas, Selmani, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış (Menemenspor), Cenk Güvenç, Berat Aydoğdu, Antonia Mrsic (Balıkesirspor)