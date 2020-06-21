Ekol Göz Menemenspor deplasmanda kol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0'la geçti.

TFF. 1. Lig’in 29. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmadaki tek golü 76. dakikada Rıdvan Koçak attı. Bu sonuçla birlikte Ekol Göz Menemenspor 38 puana yükseldi. Ekol Hastanesi Balıkesirspor ise 35 puanda kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Hakan Karabalçık

E.H. Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu(Francis Ezeh dk. 83), Serdar Güncü (Emirhan Çakır dk. 89), Antonio Mrsic, Foxi Ketheovama (Celal Emir Dede dk. 67), Aly Malle, Mahatma Otoo, Anıl Taşdemir (Abdülkadir Kayalı dk. 83)

E.G. Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Ercan Coşkun dk. 83), David Domgjonas, Ali Keten, Sikuru Olatunbosun, Harun Kavaklıdere (Rıdvan Koçak dk. 73), Murat Erdemir, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Murat Elkatmış dk. 89), Samed Ali Kaya (İbrahim Rasheed dk. 89)

Gol: Rıdvan Koçak (dk. 76) (Menemenspor)

Sarı kartlar: David Domgjonas, Selmani, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış (Menemenspor), Cenk Güvenç, Berat Aydoğdu, Antonia Mrsic (Balıkesirspor)