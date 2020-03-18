Gana'lı oyuncunun çıktığı son 6 maçında formunu büyük orandan yükseltti ve 2 gol 3 aisist ile İtalyan ekibi Lazio ve İskoç devi Glasgow Rangers'in dikkatini çekmeyi başardı. Önceki sezon Leeds United'dan kiralık olarak gelen ve satın alma opsiyonu kullanılarak 1 milyon Euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Ekuban, bu sezon 25 maçta attığı 8 gol ve 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ekuban sezon sonuna kadar takip edilecek
Trabzonspor'un son 6 maçında 5 gole direk katkı sağlayarak takımın yükselişinde büyük katkı sahibi olan Ekuban'ın talipleri artıyor.
18 Mart 2020 Çarşamba 08:43
Gana'lı oyuncunun çıktığı son 6 maçında formunu büyük orandan yükseltti ve 2 gol 3 aisist ile İtalyan ekibi Lazio ve İskoç devi Glasgow Rangers'in dikkatini çekmeyi başardı. Önceki sezon Leeds United'dan kiralık olarak gelen ve satın alma opsiyonu kullanılarak 1 milyon Euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Ekuban, bu sezon 25 maçta attığı 8 gol ve 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.