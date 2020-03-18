Ekuban sezon sonuna kadar takip edilecek

Sezonun hemen başında sol ayak tarak kemiği kırılan ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalan Caleb Akuban, sahalara fönmesinin ardından takıma sağladığı katkı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.Gana'lı oyuncunun çıktığı son 6 maçında formunu büyük orandan yükseltti ve 2 gol 3 aisist ile İtalyan ekibive İskoç devi Glasgow Rangers'in dikkatini çekmeyi başardı. Önceki sezon Leeds United'dan kiralık olarak gelen ve satın alma opsiyonu kullanılarak 1 milyon Euro'ya'aolan, bu sezon 25 maçta attığı 8 gol ve 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.