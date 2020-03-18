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Ekuban sezon sonuna kadar takip edilecek

Trabzonspor'un son 6 maçında 5 gole direk katkı sağlayarak takımın yükselişinde büyük katkı sahibi olan Ekuban'ın talipleri artıyor.

18 Mart 2020 Çarşamba 08:43
Ekuban sezon sonuna kadar takip edilecek

Sezonun hemen başında sol ayak tarak kemiği kırılan ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalan Caleb Akuban, sahalara fönmesinin ardından takıma sağladığı katkı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Gana'lı oyuncunun çıktığı son 6 maçında formunu büyük orandan yükseltti ve 2 gol 3 aisist ile İtalyan ekibi Lazio ve İskoç devi Glasgow Rangers'in dikkatini çekmeyi başardı. Önceki sezon Leeds United'dan kiralık olarak gelen  ve satın alma opsiyonu kullanılarak 1 milyon Euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Ekuban, bu sezon 25 maçta attığı 8 gol ve 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Anahtar Kelimeler:
TransferTrabzonsporLazioEkuban
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