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Eljif Elmas yıldız gibi parlıyor

Seri A'da 22. hafta maçları oynanırken Napoli deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu.

04 Şubat 2020 Salı 10:10
Eljif Elmas yıldız gibi parlıyor

Napoli'nin Sampdoria karşısında 4-2 kazandığı maçta yıldızlaşan Eljif Elmas Napoli forması ile ilk golünü attı.  Maça hızlı başlayan Napoli maçın henüz 3. dakikasında Milik ile öne geçti, golden 13 dakika sonra dakikalar 16'yı gözterdiğinde sahyene Eljif Elmas çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı. 26. dakikada Quaqliarella'nın golü ile  farkı 1'e indiren Sampdoria ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. maçın 73'üncü dakikasında Gabbiadini'nin penaltı golü eşitliği sağladı, 83 dakikada gelen gol Demme'den oldu, maçta son sözü 90+8 de Mertens söyledi ve skor 4-2 oldu.
Bu sonucun ardından Napoli puanını 30'a çıkarırken Sampdoria 20 puanda kaldı.

Son Güncelleme: 04.02.2020 10:10
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEljif ElmasNapoliSampdoria
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