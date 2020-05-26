Elvis Manu'nun transfer laneti , transfer olduğu kulüp..

Türkiye'yeolmadan önce Hollanda'da forma giydiği son kulübü olan Go Ahead Eagles 2017-17 sezonunda küme düştü. Manu, 2017-18 sezonunda'ne transfer olam Manusıkıntısını burada da yaşadı. Ligin en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, Manu'nun forma giydiği sezon 29 yıl sonra ilk defa alt lige düştü.

Başkent temsilcisi, bu sezon başında tek sezonluk ayrılığın ardından Süper Lig'e döndü. Gençlerbirliği'yle küme düştükten sonra o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'a transfer olan Elvis Manu, sezon başında takımıyla Süper Kupa'yı kazansa da sezon sonu yeşil-siyahlıların 7 yıldır yer aldığı Süper Lig'den düşüşüne engel olamadı. Akhisar macerası da diğer kulüpler gibi tek yıl süren futbolcu, bu sezon başında yolunu tuttugu Çin'in Beijing Renhe takımıyla da aynı kaderi yaşayıp art arda dördüncü kez küme düştü.

