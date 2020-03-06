Emre Belözoğlu açıkladı ''Görev alacağım''

ve, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zor günlerde takımın sahipsiz kalmayacağını ve herhangibir aksaklık olmaması için ellerinden geleni yapmak istediklerini yönetime bildirdi. Yönetim ile gerçekleşen bu konuşma sonrasında takımla buluşan ikili antrenörveın yanında durarak takım ile bir konuşma yaptı. '' Hepimiz içinde bulunduğumuz zor zamanların farkındayız, Fenerbahçe için takımımız için ne gerekiyor ise elimizden geldiği kadar yapmalıyız, camiamız ve taraftarlarımıza layık bir takım olarak en iyi noktaya ulaşmalıyız''dedi