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Emre Belözoğlu açıkladı ''Görev alacağım''

Fenerbahçe'de kulübün en önemli isimlerinden olan Emre Belözoğlu, yaşanılan zor günlerde elini taşın altına soktu.

06 Mart 2020 Cuma 09:47
Emre Belözoğlu açıkladı ''Görev alacağım''

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zor günlerde takımın sahipsiz kalmayacağını ve herhangibir aksaklık olmaması için ellerinden geleni yapmak istediklerini yönetime bildirdi. Yönetim ile gerçekleşen bu konuşma sonrasında takımla buluşan ikili antrenör Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldızın yanında durarak takım ile bir konuşma yaptı. '' Hepimiz içinde bulunduğumuz zor zamanların farkındayız, Fenerbahçe için takımımız için ne gerekiyor ise elimizden geldiği kadar yapmalıyız, camiamız ve taraftarlarımıza layık bir takım  olarak en iyi noktaya ulaşmalıyız''dedi
 

Anahtar Kelimeler:
Emre BelözoğluVolkan DemirelFatih YıldızZeki Murat Göle
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