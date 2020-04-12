Emre Belözoğlu, başkandan sonra ikinci isim olacak

Yeni dönemde artık Emre'ninolması kesin gibi görünüyor. Düşük bir ihtimalle kariyerine devam etmeye karar verse de Başkandan sonraki en önemli isim olacak. Son kararıverecek olsa da Emre artık futbol takımıyla ilgili karar merci olacak ve başkandan sonra gelecek, transferlerde ve hoca seçimlerinde sarı lacivertli takımın transfer politikasını belirleyecek.

Yetki Emre'de olacak

Henüz daha futbolu bırakmadan bu kadar etkili olan Emre tam anlamıyla sportif direktörlük olduğunda daha da etkili olacak. Orta ve uzun vadede ise Başkan görevine devam ederse daha çok ekonomik ve mali işlerle ilgilenip futbol takımının sorumluluğunu kademe kademe tamamen Emre'ye vermeyi planlıyor.