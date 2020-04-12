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Emre Belözoğlu, başkandan sonra ikinci isim olacak

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de yeni görevinin sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre, transferlerde ve hoca seçiminde sarı-lacivertli takımın yol haritasını belirleyecek.

12 Nisan 2020 Pazar 14:56
Emre Belözoğlu, başkandan sonra ikinci isim olacak

Fenerbahçe'de ikinci adam olacak
Yeni dönemde artık Emre'nin sportif direktör olması kesin gibi görünüyor. Düşük bir ihtimalle kariyerine devam etmeye karar verse de Başkandan sonraki en önemli isim olacak. Son kararı Ali Koç verecek olsa da Emre artık futbol takımıyla ilgili karar merci olacak ve başkandan sonra gelecek, transferlerde ve hoca seçimlerinde sarı lacivertli takımın transfer politikasını belirleyecek.

Yetki Emre'de olacak
Henüz daha futbolu bırakmadan bu kadar etkili olan Emre tam anlamıyla sportif direktörlük olduğunda daha da etkili olacak. Orta ve uzun vadede ise Başkan görevine devam ederse daha çok ekonomik ve mali işlerle ilgilenip futbol takımının sorumluluğunu kademe kademe tamamen Emre'ye vermeyi planlıyor.

Son Güncelleme: 12.04.2020 14:56
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre BelözoğluAli KoçDirektörSportif
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