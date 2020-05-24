Emre Belözoğlu ikna etti, Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Ali Koç yönetime gelmesi sonrası iki yıl şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon daha büyük bir anlam taşıyor. Başkanlığının 3'üncü yılında Fenerbahçeli'lere şampiyonluğu yeniden yaşatmak isteyen Ali Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getiriliyor.

Emre Belözoğlu ikna etti, Fenerbahçe bombayı patlatıyor
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 Futbol kariyerini noktaladıktan sonra da Fenerbahçe için hizmet vermeye devam edecek olan Emre Belözoğlu da şimdiden çalışmalara başladı.

Özellikle genç ve potansiyali olan futbolcuları kadroya katmak için gece gündüz çalışan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak için çalışıyor. Bu doğrultuda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı. Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi son erecek olan isim ile kritik bir görüşme yaptı. Gelecek sezon için transfer politikasını yerli ve düşük maliyetli isimler üzerine oluşturmaya çalışan Fenerbahçe, ilk hedefi olan Nuri Şahin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, önceki gün 31 yaşındaki orta saha ile irtibata geçti ve Nuri Şahin'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Bundesliga'da bu sezon düşme potasında yer alan Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun, kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirme konusuna sıcak baktığı söylendi.

Türk asıllı yıldızların Alman Milli Takımı'nı seçtiği dönemde hiç düşünmeden A Milli Futbol Takımı'na tercih eden, Borussia Dortmund ile özdeşleşmesine rağmen Real Madrid ve Liverpool gibi takımların formalarını giymişti.


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