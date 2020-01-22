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Emre Belözoğlu moraran gözü dikkat çekti

Emre Belözoğlu İstanbul Akmerkez avm de alışveriş turunda görüntülendi, bu durumunu soran arkadaşlarına hanımdan dayak yedim gözüm mor dolaşıyorum diye espiri yaptı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:50
Emre Belözoğlu moraran gözü dikkat çekti

Gaziantep maçında aldığı darbe sonrası gözü moraran Emre ve Eşi Tuğba Belözoğlu Akmerkez'de alışveriş tutunda görüntülendi. Oyun esnasında takım arkadaşı Jailson ile çarpışan ve darbe alan tecrübeli oyuncu yapılan müdehalenin ardından oyuna devam etmişti.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre BelöoğluAkmerkez
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