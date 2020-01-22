Emre Belözoğlu moraran gözü dikkat çekti

Gaziantep maçında aldığı darbe sonrası gözü moraran Emre ve Eşi Tuğba Belözoğlu'de alışveriş tutunda görüntülendi. Oyun esnasında takım arkadaşı Jailson ile çarpışan ve darbe alan tecrübeli oyuncu yapılan müdehalenin ardından oyuna devam etmişti.