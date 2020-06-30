Emre Çolak Türkiye'ye dönüyor!

İspanya La Liga’da Deportivo takımı formasını terleten Milli oyuncu Emre Çolak ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig’de gelecek yılın kadrosunu kurmak için hummalı bir çalışma yürüten Göztepe aradığı oyuncuyu İspanya’da buldu.

Teknik heyetin talebi doğrultusunda Deportivo takımı ile temas kuran takım yetkililer Deportivo’da forma giyen Türk oyuncu Emre Çolak anlaşma sağladı. La Liga’da Pnferradina maçı öncesinde takımla çalışmalara çıkmayan Emre Çolak ile ilgili transfer söylentilerine kesin gözüyle bakılıyor.

Herhangi bir sakatlığı olmadan takımla idmanlara çıkmayan Emre Çolak’ın devam eden saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Deportivo seni çok özleyeceğim" paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi.

Kesin olarak Türkiye’ye dönecek

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Türkiye’ye dönmek istediğini sürekli dile getiren Emre Çolak’ın hayallerine kavuştuğu belirtildi. Göztepe ile anlaşma sağlandığı iddialarını yazan İspanyol basını öte yandan kontratta bulunan sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmadan Göztepe’ye gelecek denildi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Göztepe yetkilileri Emre için harekete geçerken Türkiye’ye dönmek isteyen Emre Çolak’ın ise teklife sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray’da yıldızı parladı

Galatasaray altyapısında yetişmesi sonrasında A takıma kadar yükselen Emre Çolak 2016-2017 sezonunda sergilediği performans ile birçok Avrupa takımının dikkatini çekmişti. 29 yaşında ki orta saha oyuncusu Emre Çolak İspanyol ekiplerinden Deportivo’ya transfer olan Çolak takımın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştı.

Alper Potuk iddiaları ile ilgili açıklama yapılmadı

Göztepe’nin yeni sezonda orta sahasında görmek istediği isim Alper Potuk olarak belirlenmişti. Hatta takas için Fenerbahçe’nin kapısını çalmayı düşünen Göztepe’nin Alparslan Öztürk’ü takas için kullanacağı düşünülmüştü.