Emre Kılınç'ın menajerinden transfer açıklaması: 2 büyük kulüple görüşmelerimiz sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Emre Kılınç için büyük kulüplerden teklifler geliyor. Sivasspor forması giyen genç oyuncuyla Galatasaray ve Beşiktaş ciddi derecede ilgileniyor. Emre Kılınç’ın menajeri William D’villa transfer dedikodularıyla ilgili açıklama yaptı.

Emre Kılınç ile ilgili kararın yakında belli olacağını belirten William D’villa, Almanya’dan bir kulüple ve Türkiye’den de iki büyük kulüple görüşmelerin devam ettiğini belirtti. D’villa Kılınç’ın transferi için Galatasaray veya Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynama kriterine baktıklarını açıkladı.

Emre Kılınç’a Galatasaray ve Beşiktaş tarafından bir teklif yapıldığı ve oyuncunun da bu teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Genç kanat oyuncusunun menajeri D’Villa yapılan tekliflere göre Emre Kılınç’ın gelecek sezon Avrupa’da da oynayabileceğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:42