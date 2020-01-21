İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122595
ALTIN
296.307
DOLAR
5.9219
STERLİN
7.7229
EURO
6.5758

Emre Mor'dan Galatasaray'a tepki

Galatasaray yönetimi sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Emre Mor'u gönderme kararı aldı.

21 Ocak 2020 Salı 14:18
Emre Mor'dan Galatasaray'a tepki

Galatasaray ile yol ayrımında olan Emre için yönetim gönderilmesi yönünde karar verdi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulüp aranıyor. Sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı çıkardı

Yönetim tarafından alınan karar sonrasında sosyal medya hesaplarından Galatasaray yazısını kaldıran Emre'nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferSosyal MedyaEmre Mor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TFF son gün transferi için tescil saati değişti!
TFF son gün transferi için tescil saati değişti!
Beşiktaş Kupa'da moral arayacak
Beşiktaş Kupa'da moral arayacak
Galatasaray'a Avusturya'dan defans takviyesi
Galatasaray'a Avusturya'dan defans takviyesi
Sturridge'nin sakatlık kabusu
Sturridge'nin sakatlık kabusu
Fenerbahçe'den İnter'e gidiyor
Fenerbahçe'den İnter'e gidiyor
Garry Rodrigues ''Gol kaçırmaya devam edeceğim''
Garry Rodrigues ''Gol kaçırmaya devam edeceğim''

Popüler Haberler

Zula ve okey oyunları için ücretsiz pepsi kodları
Ece Ronay kimdir? Ece ronay Karpuz şarkısı ve sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21 Ocak Salı ATV yayın akışı var mı yok mu? Edho bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
0.94 konut kredisi oranı ile konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Salep evde nasıl yapılır? Videolu ev yapımı salep tarifi
2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman, tarih belli mi? Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak, hesaba yattı mı?
Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugünki yaşantınızda neler olacak?
Avlu dizisi başlayacak mı? Dizi oyuncusu Ceren Moray açıkladı!
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban ölecek mi? Kuryeden kutulabilecek mi?
Sınav koleji bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sınav koleji bursluluk sınavı
2020 Halkbank KOSGEB kredisi başvuru şartları
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ne zaman başlayacak? Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ve oyuncuları
Babil Egemen kimdir? Gerçek adı nedir? Ozan Güven rol aldığı yapımlar ve diziler
Askerlik yol parası ne kadardır? Askerlik yol parası nerden alınır?
Beni kim aramış? Telefon kapalıyken beni kim aramış?
2020 bedelli askerlik ücretleri ne kadar? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
EFT ile para transferinde EFT ne zaman hesaba geçer?
ÖSYM EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 için başvuru tarihleri belli oldu!
Xiaomi Mi Note 10 fiyatı ve özellikleri neler? Mi Note 10 Türkiye satış fiyatı
2020 Emzirme ödeneği hakkında bilgiler
E-Devlet ehliyet için sağlık raporu veren hastaneler ve başvurusu işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.