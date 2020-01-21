Galatasaray ile yol ayrımında olan Emre için yönetim gönderilmesi yönünde karar verdi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulüp aranıyor. Sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı çıkardı
Emre Mor'dan Galatasaray'a tepki
Galatasaray yönetimi sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Emre Mor'u gönderme kararı aldı.
21 Ocak 2020 Salı 14:18
Galatasaray ile yol ayrımında olan Emre için yönetim gönderilmesi yönünde karar verdi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulüp aranıyor. Sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı çıkardı