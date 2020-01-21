Emre Mor'dan Galatasaray'a tepki

Galatasaray ile yol ayrımında olan Emre için yönetim gönderilmesi yönünde karar verdi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulüp aranıyor. Sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı çıkardı



Yönetim tarafından alınan karar sonrasında sosyal medya hesaplarından Galatasaray yazısını kaldıran Emre'nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.