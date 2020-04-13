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Emre Mor Olympiakos'dan kaçtı mı?

Yunanistan ligi takımlarında Olympiacos'ta kiralık olarak forma giyen Emre Mor, corona virüs salgını nedeniyle Yunanistan'daki seyahat kısıtlamalarına rağmen ülkesi Danimarka'ya döndü.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:12
Emre Mor Olympiakos'dan kaçtı mı?

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'da oynayan ancak bir türlü istenilen performansa çıkamamsı nedeniyle ikinci yarısını ise Olympiacos'ta kiralık olarak geçiren Emre Mor, corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen arayı değerlendirerek ülkesi Danimarka'ya döndü.

Yunanistan'da 23 Mart'ta alınan karantina kararı sonrasında sadece işe gitmeye ve temel alışverişlere izin veriliyordu. Seyahat kısıtlamaları ise 27 Nisan'a kadar devam ediyor olsa da . Emre Mor'un bu ortamda özel bir uçakla ülkesine döndüğü belirtiliyor. 

Celta Vigo'dan kiralık gittiği Olympiacos'un, Emre Mor'un ülkeyi terk etmesine izin verdiği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat oyuncunun paylaştığı fotoğraftaki zafer işareti, uğraş verdiği bir şeyi başardığı olarak yorumlandı. 
 

Emre Mor Olympiakos'dan kaçtı mı?

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OlympiakosYunanistanEmre MorKaçtıDanimarka
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