Emre Mor Olympiakos'dan kaçtı mı?

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'da oynayan ancak bir türlü istenilen performansa çıkamamsı nedeniyle ikinci yarısını ise Olympiacos'ta kiralık olarak geçiren Emre Mor, corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen arayı değerlendirerek ülkesi Danimarka'ya döndü.
Celta Vigo'dan kiralık gittiği Olympiacos'un, Emre Mor'un ülkeyi terk etmesine izin verdiği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat oyuncunun paylaştığı fotoğraftaki zafer işareti, uğraş verdiği bir şeyi başardığı olarak yorumlandı.