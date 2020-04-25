Erkan Zengin, İbrahimovic beni aradı ve...

Koronavirüsü nedeniyle antrenmanlarını evde devam ettiren Erkan Zengin, "Takım antrenmanı çok farklı ve daha faydalı, bireysel çalışmalardan iyi verim alınamıyor diye düşünüyorum. Genellikle ayak tenisi ile zaman geçiriyorum." dedi. 34 yaşındaki futbolcu, takımın 2 Mayıs'ta toplanmasına karar verildiğini açıkladı.

"Adana Demirspor hak ettiği yere süper lig'e çıkacaktır"

Erkan Zengin, Adana Demirspor'un Süper Lig' yükselme ihtimali ilgili de "Şu an için kesin bir şey söylemek pek doğru olmaz. 2 aydır futbol oynamıyoruz. Takımların öncesinde bir hazırlık dönemi geçirmesi lazım. Kimseyi favori olarak göremiyorum bu ara döneminde en iyi hazırlanan 6 maçı götürür ama ben Adana Demirspor'la Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

"çok büyük bir kulüpteyim"

Transfer döneminde Adana Demirspor'u tercih etmesinde kulüp başkanı ve hocanın çok büyük etkisi olduğunu belirtmeliyim, "Çok ateşli bir taraftarı var bu da gerçekten büyük bir etken oldu. Bu takımın içindeki sahiplenme ve transferler de önemli." dedi.

"Ibrahimovic ile sürekli konuşuruz"

Ibrahimovic'le çok yakın dost olduğu bilinen Erkan Zengin yıldız golcüyle ilgili "2 saat önce konuştum onunla. Biraaz sohbet ettik İsveç'te Hammarby ile antrenmanlara çıktığını söyledi. Gayet iyi durumda olduğunu söyledi, kendisi pozitif bir insan ve beni her zaman güldürüyor. Gerçekten de hiçbir egosu yok. Belki bizim egomuz daha fazladır ondan. Ben çok seviyorum onu." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'a transferimden hiç pişman olmadım"

Geçtiğimiz dönemlerde transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan deneyimli orta saha oyuncusu, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında yaşanan transfer krizinde kulübünün Trabzonspor'a gitmem gerektiğini söyleyince bu karara bir şey yapamadım ve TRabzonspor'un yolunu tuttum. Transferden hiç pişman olmadım dedi.



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