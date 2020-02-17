Ersun Yanal'da son viraj

Başkan Ali Koç, Ankaragücü yenilgisi sonrası Yöneticileri Semih Özsoy ve Selahattin Baki ile acil toplantı yaptı, şampiyonluk yarışından gittikçe uzaklaşan Fenerbahçe'de acil

önlemler alınması kararı alındı, yaşanılan puan kayıplarında hedef tahtasındaki ilk isim Ersun Yanal oldu, 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisi Ersun Yanal'ın kaderini

belirleyecek maç olacak, derbiyi kazanması halinde sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağı söyleniyor.

Ersun Yanal'ın karnesi pekte iç açıcı değil,

– 41 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik, 9 mağlubiyet. Puan ortalaması 1.70.

– Toplam 21 deplasman maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet. Atılan 24 gol, yenilen 26 gol.



– Oyun planı bir türlü oturmadı. Rakibe göre alternatifli bir oyun sistemi yok.– İç sahada seyirciyi arkasına alıp coşkuyla oynayan takım deplasmanlarda kayıp.– Maçın gidişatına göre oyuna ve kadroya müdahale, oyuncu değişiklikleri konusunda sıkıntı yaşıyor.– Takımın boyu uzun, rakipler orta sahayı çabuk geçerek savunmayı dengesiz yakalıyor.– Sol bek, stoper ya da kanat oyuncularının eksikliğinden bahsederken elindeki oyunculardan maksimum verim alamıyor.– Bazı oyuncularda ısrar ediyor, bazılarına şans vermemesi tartışılıyor.