İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.746
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7468
EURO
6.5994

Ersun Yanal İtirazım ''var''

Süper lig'in 21. haftasında Fenerbahçe kendi evinde oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından 1-1 beraberlik ile ayrıldı

09 Şubat 2020 Pazar 13:07
Ersun Yanal İtirazım ''var''

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ERsun Yanal'ın bir hayli gergin olduğu gözlemlendi. VAR'ın kullanımı ile ilgili eleştrileri olan Ersun hoca hakemlerin yanlış kararlar verebileceğini, pozisyonları yanlış değerlendirebileceklerini biliyoruz herkesin hata yapma ihtimali elbette var, ancak elinizde teknolojik bir imkan var ve sizgitmeniz gereken pozisyonda gitmiyorsanız ve bu aleni şekilde benim hakkımı yenmesine sebep oluyorsa bunun hakkını kim ödeyecek, hesabını kim verecek bu hakkı ve yetkiyi kimden alıyorsun bunu merak ediyorum şeklinde açıklamalarda bulundu.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErsun YanalAlanyasporVar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bjarnason Elazığspor'dan alacaklarında feragat etti
Bjarnason Elazığspor'dan alacaklarında feragat etti
Diaby ve Ljajic kulübeye
Diaby ve Ljajic kulübeye
Max Kruse ''takım olarak savaşmalıyız''
Max Kruse ''takım olarak savaşmalıyız''
Konyaspor'a Kocaman bir veda
Konyaspor'a Kocaman bir veda
Mardin'de engelli basketbol takımı oyuncularının minibüsü devrildi! 13 kişi yaralı
Mardin'de engelli basketbol takımı oyuncularının minibüsü devrildi! 13 kişi yaralı
Adana derbisinde fark var
Adana derbisinde fark var

Popüler Haberler

Trafikte spin ve drift atma nedir, suç mudur? Trafikte spin ve drift atmanın çekmenin cezası nedir, ne kadardır?
Bankadan kimler kredi çekebilir? Banka kredi çekme ve kredi başvuru şartları
Reklam sms mesajlarını engelleme ve kurtulma yöntemi
Belediye nakdi para yardım türleri nelerdir? Belediyelerden nakdi yardım parası nasıl alınır? Belediyelerden nakdi yardım alma şartları
Fazla tuz tüketmenin zararları nelerdir? Tuz tüketimi ne kadar olmalı?
2020 BAĞKUR prim ödemesi hangi bankalardan yapılmaktadır?
YouTube'dan para kazanmak için öneriler ve yöntemler
Hesap numarası nerede yazar? Banka hesap numarası öğrenme yolları
Otomobil lastikleri ne kadar zaman sonra değiştirilmeli?
Savaşçı Merlin kimdir? Gerçek adı nedir? Anıl Altınöz hakkında bilgiler
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Rise of Empires Ottoman Tuba Büyüküstün hamam sahnesi sosyal medyayı salladı!
Survivor 2020 Fatoş kimdir? Survivor Fatma Günaydın hakkında bilgiler
Çember filmi nerede çekildi? Çember filmi oyuncuları kimler?
İstanbul'un depreme en dayanıklı zemine sahip ilçe neresi?
İstanbul metrobüs ücreti ne kadar oldu? İBB metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti
Kadın Dizisi İsmail kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
Kanal 7 Aşk Bir Rüya dizisinin konusu nedir?
Ragnarok 2. Sezon yayınlanacak mı? Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Kira yardımı şartları nelerdir, nasıl alınır? Kira yardımlarında gereken belgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.