Ersun Yanal İtirazım ''var''

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan'ın bir hayli gergin olduğu gözlemlendi.'ın kullanımı ile ilgili eleştrileri olan Ersun hoca hakemlerin yanlış kararlar verebileceğini, pozisyonları yanlış değerlendirebileceklerini biliyoruz herkesin hata yapma ihtimali elbette var, ancak elinizde teknolojik bir imkan var ve sizgitmeniz gereken pozisyonda gitmiyorsanız ve bu aleni şekilde benim hakkımı yenmesine sebep oluyorsa bunun hakkını kim ödeyecek, hesabını kim verecek bu hakkı ve yetkiyi kimden alıyorsun bunu merak ediyorum şeklinde açıklamalarda bulundu.