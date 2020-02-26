Ersun Yanal ''Mücadeleden Kaçmayacağım''

Teknik heyette yaşanacak değişikliklerin takıma fayda değil zarar getireceğine inandığını belirten Teknik adam lig'i en iyi noktada bitirmek için elimizden geleni yapacağız ancak bu dönemde teknik adam bulmakta sıkıntı o nedenle ben mücadeleden kaçacak değilim sonuna kadar savaşacağız ve'yi en iyi şekilde yükselişe çıkaracağız dedi.'ın bu sözleri sonrasında yönetim lig'te final haftalarına girilirken yeni bir teknik adam bulmanın zorluklarını değerlendirip Ersun hoca ile devam etme fikrine sıcak bakıldı, Ersun Yanal ve ekibinin görevi bırakması söz konusu değil.