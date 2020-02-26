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Ersun Yanal ''Mücadeleden Kaçmayacağım''

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a kaybettiği derbi sonrası Ersun Yanal yönetim ile bir araya geldi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:23
Ersun Yanal ''Mücadeleden Kaçmayacağım''

Teknik heyette yaşanacak değişikliklerin takıma fayda değil zarar getireceğine inandığını belirten Teknik adam lig'i en iyi noktada bitirmek için elimizden geleni yapacağız  ancak bu dönemde teknik adam bulmakta sıkıntı o nedenle ben mücadeleden kaçacak değilim sonuna kadar savaşacağız ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde yükselişe çıkaracağız dedi. Ersun Yanal'ın bu sözleri sonrasında yönetim lig'te final haftalarına girilirken yeni bir teknik adam bulmanın zorluklarını değerlendirip Ersun hoca ile devam etme fikrine  sıcak bakıldı, Ersun Yanal ve ekibinin görevi bırakması söz konusu değil.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçErsun YanalTeknik Direktör
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