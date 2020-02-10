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Ersun Yanal ,''Savaşarak kazanmalıyız''

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal Alanyaspor maçının ardından takım ile toplantı yaptı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 11:31
Ersun Yanal ,''Savaşarak kazanmalıyız''

Alanyaspor beraberliğinin ardından futbolcularına eşit şartlarda mücadele edemediklerini söyleyen deneyimli hoca önümüzdeki Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında puan kaybı yaşamadan atlatmaları gerekiğini söyledi. Artık savaşma zamanı geldi acilen toplarnaıp önümüzdeki maçları savaşarak kazanmamız gerekiyor diyerek sözlerine devam eden Ersun hoca önceki maçlarda yaşananları unutun bundan sonra yönetim ve taraftarımızı mutlu etmek zorundayız onlar elinden geleni yapıyorlar sıra bizde diyerek oyuncularını motive etti. konuşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncular hocalarının söyledikelrini onaylayarak alkışlar eşiliğinde idmana başladılar.

 
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçErsun YanalSavaşMotivasyon
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