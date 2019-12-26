Ersun Yanal'dan 3 istek!!

Beşiktaş derbisini kazanan Fenerbahçe'de gözler Çaykur Rize deplasmanına çevrildi, derbi sonrası bir hayli görünen Fenerbahçe'de Ersun Yanal futbolcularını uyardı,

Ersun Yanal isteklerini 3 madde ile sıraladı;

1 - Deplasman gobisini bitir.

Son 4 deplasmandan 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe Rize maçı ile dış saha fobisini bitirmeyi hedefliyor.

İnişli çıkışlı performansı nedeniyle sürpriz puanlar kaybeden Fenerbahçe liderin 6 puan gerisinde 28 puan ile takibe devam ediyor,

3 -Devre arasına moralli gir

Beşiktaş derbisini kazanarak moral bulan ve bu havayı devam ettirmek isteyen Fenerbahçe'de deneyimli hoca öğrencilerini uyardı rehavete kapılmayalım ve devre arasına moralli girelim ifadelerini kullandı.