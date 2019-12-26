Ersun Yanal'dan 3 istek!!

Beşiktaş derbisini kazanan Fenerbahçe'de gözler Çaykur Rize deplasmanına çevrildi, derbi sonrası bir hayli görünen Fenerbahçe'de Ersun Yanal futbolcularını uyardı,
Ersun Yanal isteklerini 3 madde ile sıraladı;
1 - Deplasman gobisini bitir.
Son 4 deplasmandan 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe Rize maçı ile dış saha fobisini bitirmeyi hedefliyor.
İnişli çıkışlı performansı nedeniyle sürpriz puanlar kaybeden Fenerbahçe liderin 6 puan gerisinde 28 puan ile takibe devam ediyor,
3 -Devre arasına moralli gir
Beşiktaş derbisini kazanarak moral bulan ve bu havayı devam ettirmek isteyen Fenerbahçe'de deneyimli hoca öğrencilerini uyardı rehavete kapılmayalım ve devre arasına moralli girelim ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 26.12.2019 13:23