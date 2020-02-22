Erzurum maçına giden Bursasporlu taraftarlarının otobüsü kaza yaptı

TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursasporlu maçı için deplasmana giden Bursaspor taraftarları kaza geçirdi. Taraftarların bulunduğu Orhan Yılgın idaresindeki otobüs Aşkale ilçesi yakınlarındaki Tepebaşı mevkisinde devrildi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yapmasıyla bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrilerek yan yattı. Meydana gelen kazada ise içerisinde 45 taraftarın bulunduğu otobüste hafif yaralanan 2 kişi olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer taraftarlar da, daha sonra kendilerine tahsis edilen başka bir otobüsle şehir merkezine hareket ettiler.

Sabah saat 09.15 sıralarında meydana gelen kaza sonrasında Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, kaza haberini alır almaz olay yerinde bulunan arkadaşlarıyla görüştü. Endişe edecek bir durum olmadığını öğrenen Mestan kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda ise, “Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa’dan Erzurum’a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale’de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



