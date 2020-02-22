betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031

Erzurum maçına giden Bursasporlu taraftarlarının otobüsü kaza yaptı

Erzurumspor maçı deplasmanına giden Bursasporlu taraftarlarının bulunduğu otobüs kaza yaptı. Aşkale ilçesinde otobüsün devrilmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:06
Erzurum maçına giden Bursasporlu taraftarlarının otobüsü kaza yaptı

TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursasporlu maçı için deplasmana giden Bursaspor taraftarları kaza geçirdi. Taraftarların bulunduğu Orhan Yılgın idaresindeki otobüs Aşkale ilçesi yakınlarındaki Tepebaşı mevkisinde devrildi.

Erzurum maçına giden Bursasporlu taraftarlarının otobüsü kaza yaptı

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yapmasıyla bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrilerek yan yattı. Meydana gelen kazada ise içerisinde 45 taraftarın bulunduğu otobüste hafif yaralanan 2 kişi olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer taraftarlar da, daha sonra kendilerine tahsis edilen başka bir otobüsle şehir merkezine hareket ettiler.

Erzurum maçına giden Bursasporlu taraftarlarının otobüsü kaza yaptı

Sabah saat 09.15 sıralarında meydana gelen kaza sonrasında Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, kaza haberini alır almaz olay yerinde bulunan arkadaşlarıyla görüştü. Endişe edecek bir durum olmadığını öğrenen Mestan kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda ise,  “Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa’dan Erzurum’a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale’de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Erzurum maçına giden Bursasporlu taraftarlarının otobüsü kaza yaptı


 

Anahtar Kelimeler:
TaraftarTrafik KazasıBursasporErzurumsporDeplasman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halil Umut Meler ilk defa Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek!
Halil Umut Meler ilk defa Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek!
Ali Koç'tan flaş açıklama: 'WhatsApp üzerinden karar alacaklardı''
Ali Koç'tan flaş açıklama: 'WhatsApp üzerinden karar alacaklardı''
Kadıköy'de Galatasaray derbisinin kaptanı Ozan Tufan
Kadıköy'de Galatasaray derbisinin kaptanı Ozan Tufan
Saffet Sancaklı uyarıyor
Saffet Sancaklı uyarıyor
Forma Hasan Ali'nin
Forma Hasan Ali'nin
Beşiktaş'ta idmanların yıldızı Boateng
Beşiktaş'ta idmanların yıldızı Boateng

Popüler Haberler

Rüyada uçağa binmek ne demektir? Rüyada uçağa bindiğini görmenin anlamı ve tabiri
Bergen filmi ne zaman vizyona çıkacak? Film vizyon tarihi belli oldu!
İkimizin yerine dizisi ne zaman bitiyor? Final tarihi ne zaman?
Rüyada el öpmek ne demektir? Rüyada el öpme görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada zeytinyağı görmek ne demektir? Rüyada zeytinyağı görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada sarımsak görmek ne demektir? Rüyada sarımsak görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada şadırvan görmek ne demektir? Rüyada şadırvan görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada abdesthane görmek ne demektir? Rüyada abdesthane görmenin anlamı ve tabiri
Zümrüdüanka Suhandan kimdir? Gerçek adı nedir? Pelin Abay hakkında bilgiler
22 Şubat 2020 Cumartesi fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
ATV Esra Erol iletişim numarası ve Whatsapp ihbar hattıbilgileri
Netflix'ten yeni Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi
YDS 2020 başvuru tarihi ve başvuru şartları
EKPSS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri ne zaman?
TikTok hesabı tamamen nasıl kapatılır?
Nöbetçi noter listesi 22 23 Şubat 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Kaymakamlık para yardımı şartları nelerdir? Kaymakamlık para yardımı için nereye başvurulur? 2020 Kaymakamlık yardımları
Mazot Gübre - Hububat - Süt - Kırsal Kalkınma - Lisanslı Depoculuk Destek Ödemeleri Tarihleri Açıklandı
Babil İrfan’ı kim ihbar etti?
Zemheri dizisi fiinal mi yapıyor! Show TV sevilen dizisi Zemheri'den final kararı
Survivor 2020 yeni yarışmacıları İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.