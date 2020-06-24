Eski Fenerbahçeli Victor Moses

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe’ye gelen Victor Moses sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak İnter’in yolunu tutmuştu. Açıklamalarda bulunan Moses Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Bu benim kanımda var”

Devre arasında Fenerbahçe’den ayrılan ve İnter’e giden Victor Moses, İnter’de mutlu olduğunu dile getirerek Conte hakkında açıklama yaptı.

Futbol oynamadığı süreçte top oynayabilmek için hayaller kurduğunu dile getiren Moses, "Futbolu seviyorum. Bu oyun çocukluğumdan beri benim tutkumdu. Bu benim kanımda var ve yaptığım işi seviyorum. İlk resmi maçımı Crystal Palace'de 16 yaşındayken oynadım. Sahaya indiğimde atmosfer inanılmazdı. O an bunun yaşama sebebim olduğunu düşündüm."

“Conte’yi çok iyi tanıyorum”

İnter’in durumu ve teknik direktör Conte hakkında açıklamalarda bulunan 29 yaşında ki kanat oyuncusu Moses, “Conte inanılmaz bir teknik direktör, oyun taktikler ve metotları çok iyi biliyor ve uyguluyor. Onunla daha öncede çalıştım ve bizden ne istediğini en iyi bilen oyunculardan birisiyim. Conte bizden sadece sıkı çalışma ve sahada varımızı yoğumuzu ortaya koymamızı istiyor. Bende bunu istiyorum. İnter’de Lukaku, Young ve Eriksen gibi büyük isimlerle yan yana oynadığım için çok mutluyum. İnter çok büyük bir kulüp ve taraftarları harika.” Dedi.