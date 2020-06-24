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Eski Fenerbahçeli Victor Moses "İnter'de oynadığım için çok mutluyum"

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak istediğini yapamayan Victor Moses İnter Teknik Direktörü Conte ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnter'de oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Moses açıklamaları ile İtalyan basınında yerini aldı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 22:16
Eski Fenerbahçeli Victor Moses
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Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe’ye gelen Victor Moses sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak İnter’in yolunu tutmuştu. Açıklamalarda bulunan Moses Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulundu.


Devre arasında Fenerbahçe’den ayrılan ve İnter’e giden Victor Moses, İnter’de mutlu olduğunu dile getirerek Conte hakkında açıklama yaptı.

“Bu benim kanımda var”

Futbol oynamadığı süreçte top oynayabilmek için hayaller kurduğunu dile getiren Moses, "Futbolu seviyorum. Bu oyun çocukluğumdan beri benim tutkumdu. Bu benim kanımda var ve yaptığım işi seviyorum. İlk resmi maçımı Crystal Palace'de 16 yaşındayken oynadım. Sahaya indiğimde atmosfer inanılmazdı. O an bunun yaşama sebebim olduğunu düşündüm."

“Conte’yi çok iyi tanıyorum”

İnter’in durumu ve teknik direktör Conte hakkında açıklamalarda bulunan 29 yaşında ki kanat oyuncusu Moses, “Conte inanılmaz bir teknik direktör, oyun taktikler ve metotları çok iyi biliyor ve uyguluyor. Onunla daha öncede çalıştım ve bizden ne istediğini en iyi bilen oyunculardan birisiyim. Conte bizden sadece sıkı çalışma ve sahada varımızı yoğumuzu ortaya koymamızı istiyor. Bende bunu istiyorum. İnter’de Lukaku, Young ve Eriksen gibi büyük isimlerle yan yana oynadığım için çok mutluyum. İnter çok büyük bir kulüp ve taraftarları harika.” Dedi.

 


Son Güncelleme: 24.06.2020 22:16
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